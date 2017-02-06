В Пензенской области на карантин закрыто 8 школ и 68 классов: Минздрав

Пенза, , 16:08 — REGNUM На сегодняшний день в регионе на карантин закрыто 8 общеобразовательных школ и 68 классов, не работает филиал детского сада в Старой Каменке и 5 групп в дошкольных учреждениях, констатировал 6 февраля министр образования Пензенской области Александр Воронков, сообщает ИА REGNUM.

По словам министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова, на сегодняшний день в области ситуация остаётся стабильной. По сравнению с прошлой неделей сезонная заболеваемость выросла незначительно — всего на 1,8% и не превысила эпидемиологического порога. Уровень зарегистрированных ОРВИ и гриппа на территории субъекта федерации на 78% ниже контрольной цифры, с которой ведут отсчёт эпидемии. При этом мероприятия карантинного характера в учреждениях здравоохранения в ближайшие недели будут сохранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-служба Роспотребнадзора по Пензенской области 6 февраля проинформировала, что заболеваемость ОРВИ в регионе находится ниже контрольного уровня эпидпорога на 72,5%.

По состоянию на 3 февраля в Пензе на карантин были закрыты 47 классов в 22 школах, школа №75/62 1 корпус (ул.Тепличная) полностью. По районам области на карантин закрыты 35 классов в 14 школах и 3 группы в 3 ДДУ.

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