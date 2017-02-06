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В Пензе на карантин закрыты 47 классов в 22 школах

Общество
Заболеваемость ОРВИ в Пензенском регионе находится ниже контрольного уровня эпидпорога на 72,5%, заявили в региональном Роспотребнадзоре
Школа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Школа

Пенза, 6 февраля 2017, 15:55 — REGNUM  По состоянию на 3 февраля в Пензе на карантин были закрыты 47 классов в 22 школах, школа №75/62 1 корпус (ул.Тепличная) полностью. По районам области на карантин закрыты 35 классов в 14 школах и 3 группы в 3 ДДУ, сообщили 6 февраля ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ в Пензенском регионе находится ниже контрольного уровня эпидпорога на 72,5%, всего с 30 января по 5 февраля в области зарегистрировано 3611 случаев ОРВИ, что составило 265,4 на 100 тыс. населения, отметили в ведомстве.

Наиболее высокий уровень заболеваемости на 5-й неделе был зарегистрирован в следующих административных территориях области: г. Кузнецк 904,6; Лопатинский район 621,6; Н-Ломовский 598,7; Кузнецкий 569,0; Сосновоборский 506,0; Неверкинский 451,3; Спасский 439,4; Камешкирский 430,9; Колышлейский 332,7; Никольский 319,7; Сердобский 257,6; Каменский 250,7.

В течение 5-й недели в Пензенской области переболело ОРВИ 0,27% совокупного населения и 0,95% детского населения в возрасте до 14 лет. Удельный вес детей до 14 лет в структуре заболевших ОРВИ вырос и составил 48,9%.

За весь период 2017 года зарегистрировано 418 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них — 67 Н3N2, 16 — грипп В, остальные не типированные: грипп А.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в течение 5-ой недели 2017 года по суммарной заболеваемости и во всех возрастных группах ниже контрольного уровня: 0−2 года — на 63,6, 3−6 лет — на 71,0%, 7−14 лет — на 73,1%, старше 15 лет — на 73,5%

В Пензе в течение 5 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 1180 случаев; показатель — 226,3 на 100 тыс. населения, что ниже контрольного уровня на 80,9%. Контрольный уровень не превышен ни в одной из возрастных групп.

Читайте развитие сюжета: В Пензенской области на карантин закрыто 8 школ и 68 классов: Минздрав

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Грипп, ОРЗ
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