В Китае высокопоставленный чиновник задержан по подозрению в коррупции

Внутренняя проверка в отношении экс-чиновника началась в мае 2016 года

Пекин, , 15:45 — REGNUM Верховная народная прокуратура КНР сообщила о задержании очередного чиновника, подозреваемого в коррупции и уклонении от уплаты налогов. В ближайшие недели официальное обвинение будет предъявлено бывшему секретарю КПК в провинции Хэнань У Тяньцзюню.

Внутренняя проверка в отношении экс-чиновника началась в мае 2016 г. Материалы внутреннего расследования были переданы в прокуратуру инспекторами Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины, пишет «Синьхуа».

В настоящее время бывший государственный служащий заключен под стражу до предъявления официального обвинения. Ранее У Тяньцзюнь возглавлял партийную ячейку в Хэнани, а также являлся главой комиссии провинциального комитета КПК по политическим и правовым вопросам.

Как сообщали ИА REGNUM ранее, Верховная народная прокуратура Китая предъявила официальные обвинения экс-заместителю министра государственной безопасности КНР Ма Цзяню, который ранее подозревался в неоднократном получении взяток и дорогих подарков, использовании служебного положения и уклонении от уплаты налогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-замминистра госбезопасности предстанет перед судом в Китае