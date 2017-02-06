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В Китае высокопоставленный чиновник задержан по подозрению в коррупции

Общество
Внутренняя проверка в отношении экс-чиновника началась в мае 2016 года

Пекин, 6 февраля 2017, 15:45 — REGNUM  Верховная народная прокуратура КНР сообщила о задержании очередного чиновника, подозреваемого в коррупции и уклонении от уплаты налогов. В ближайшие недели официальное обвинение будет предъявлено бывшему секретарю КПК в провинции Хэнань У Тяньцзюню.

Внутренняя проверка в отношении экс-чиновника началась в мае 2016 г. Материалы внутреннего расследования были переданы в прокуратуру инспекторами Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины, пишет «Синьхуа».

В настоящее время бывший государственный служащий заключен под стражу до предъявления официального обвинения. Ранее У Тяньцзюнь возглавлял партийную ячейку в Хэнани, а также являлся главой комиссии провинциального комитета КПК по политическим и правовым вопросам.

Как сообщали ИА REGNUM ранее, Верховная народная прокуратура Китая предъявила официальные обвинения экс-заместителю министра государственной безопасности КНР Ма Цзяню, который ранее подозревался в неоднократном получении взяток и дорогих подарков, использовании служебного положения и уклонении от уплаты налогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-замминистра госбезопасности предстанет перед судом в Китае

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