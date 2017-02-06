Численность населения Казахстана превысила 17,9 млн человек

Астана, , 15:44 — REGNUM Численность населения Казахстана вплотную приблизилось к отметке в 18 миллионов человек. Как сообщил сегодня, 6 февраля, Комитет по статистике Министерства национальной экономики, на 1 января 2017 года в республике было зарегистрировано 17 миллионов 926,5 тысяч человек. Годовой прирост населения составил 1,45%.

Напомним, на 1 января 2016 года численность населения Казахстана составила 17 миллионов 671 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 1 января 2015 года на 1,46 процента.