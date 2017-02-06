В Ярославской области на детский отдых в 2016 году потратили 213 млн

Ярославль, , 15:38 — REGNUM В 2016 году на организацию отдыха и оздоровления детей Ярославской области направлено 213,031 млн. рублей, в том числе из областного бюджета — 149,1 млн. рублей, из средств местных бюджетов — 39,37 млн. рублей, из средств федерального бюджета — 24,561 млн. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

В 2016 году в регионе отдохнули 71 659 детей, в том числе 18 764 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. В загородных лагерях отдохнул 25 601 ребенок, в лагерях с дневной формой пребывания — 38 694 детей.

«В этом году мы запланировали из областного бюджета потратить на детский отдых 145 миллионов рублей, что на четыре миллиона меньше, чем в прошлом году. И еще 37 миллионов из средств местных бюджетов. Это тоже на два миллиона, меньше чем в прошлом году. Данных по федеральному финансированию пока нет. Но у нас финансирование выделяется под реальные запросы родителей. Подадут больше заявлений с просьбой предоставить льготные путевки — скорректируем бюджет. Так мы поступили и в прошлом году», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Правительства области Наталья Кабанова.