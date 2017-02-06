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Мурманская мэрия запретила шествие по центральному проспекту города

Общество
Городские чиновники предложили недовольным собраться на безлюдных участках

Мурманск, 6 февраля 2017, 15:35 — REGNUM  Мурманская мэрия запретила шествие несогласных с политикой властей по центральному проспекту города. Тем не менее, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из организаторов акции Виолетта Грудина, общественники намерены добиваться проведения шествия против роста стоимости проезда там, где было запланировано изначально.

«Администрация города предложила нам провести мероприятия в специально отведённых местах, — сообщила Грудина. — Я поясню, что это за места. Одна из таких площадок находится на пересечении улиц Морская и Ломоносова, севернее дома номер 11 по улице Морской — по сути, это пустырь, где выгуливают собак. Другая площадка находится на пересечении улиц Лобова и Нахимова, в районе домов номер 8 и 10 по улице Нахимова. Это почти 8 км от центра города. И, наконец, третья площадка находится в самом сердце города. С 2016 года были изменения касаемо территории, где гражданам можно выражать свои взгляды, раньше можно было стоять у Памятника Жертвам Интервенции, а сейчас только у сценической площадки. Выглядит это как загон. Цель публичных мероприятий — это привлечение внимания к той или иной проблеме, как можно его привлечь, если эти специальные места выглядят изолированно?».

Напомним, решение, которое взбудоражило мурманскую общественность, было принято в конце прошлого года. С 1 января текущего одна поездка в общественном транспорте стоит не 25 рублей, как прежде, а 28. Сразу после того, как стало известно о подорожании проезда в Мурманске, на портале общественных петиций появился документ с требованием остановить рост цен. На сегодняшний день петицию подписало более 5 тысяч человек.

В своём официальном ответе на уведомление активистов заместитель главы мурманской администрации объясняет, почему провести шествие по центральному проспекту в Мурманске 12 февраля не получится.

«Указанный в уведомлении маршрут следования участников шествия — от площади Мурманского областного Драматического театра — по проспекту Ленина — улица Профсоюзов — улица Пушкинская — до Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, — является одной из основных магистралей города, предназначенной для движения городского и общественного транспорта, — сказано в документе. — Шествие людей по проезжей части не отвечает требованиям безопасности, нарушит функционирование транспортной инфраструктуры в выходной день. Также указанные улицы являются местами прогулок мурманчан и гостей города, где расположены учреждения городской инфраструктуры, что обеспечивает постоянный приток большого количества пешеходов в указанной зоне. Проведение мероприятия по данному маршруту создаст неудобства для граждан».

Как уже сообщало ИА REGNUM, мурманчане активно писали в социальных сетях о важности проведения подобной акции. «Мы видим в этом единственное решение, чтобы власти нас услышали, — объяснила Грудина. — Мы хотим жить в городе, где чиновникам не наплевать на проблемы людей, которые не будут перекладывать затраты на население».

Читайте ранее в этом сюжете: 5 тысяч человек подписали петицию из-за подорожания проезда в Мурманске

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