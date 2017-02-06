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Жителям Самарской области предложили гектар земли на Дальнем Востоке

Общество
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Самара, 6 февраля 2017, 15:35 — REGNUM  У жителей Самарской области появилась возможность получить в безвозмездное пользование земельный участок на Дальнем Востоке, об этом 6 февраля сообщила пресс-служба облправительства, передает ИА REGNUM.

Для этого необходимо подать заявление в многофункциональном центре, сотрудники которого помогут оформить заявку с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «Надальнийвосток.рф». Соответствующее соглашение было заключено между Управлением Росреестра по Самарской области и ГКУ Самарской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области». Такие соглашения заключены в 80 субъектах РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

С 1 октября 2016 года получить такой земельный участок могли все жители Дальнего Востока на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года это стало доступно и для жителей всей России, в том числе Самарской области.

На сегодняшний день в Самарском регионе заявления можно подать в многофункциональных центрах (МФЦ) семи муниципальных образований: в городах Самара (по адресу Южное шоссе, 5 ТК «Амбар»), Тольятти (ул. Автостроителей, 5), Сызрань (пр. 50 лет Октября, 28А), Отрадный (ул. Ленинградская, 26) и Чапаевск (ул. Пролетарская, 5А), а также в селе Большая Глушица (ул. Пионерская, 2) и ст. Шентала (ул. Советская, 33). График приема уточняйте на сайте МФЦ, а также на сайте Росреестра (для этого необходимо выбрать «Самарская область», зайти в сервис «Обратная связь» — «Контакты» — «Информация об организации оказания услуг Росреестра в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области»).

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Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
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