Понедельник, 06 Февраля 2017 года
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ОНФ добился отмены закупки «люксового» внедорожника в Ленобласти

Общество
Автомобиль хотело купить предприятие, контролируемое муниципальным образованием
Toyota Land Cruiser 200
Иллюстрация: Toyota.ru
Toyota Land Cruiser 200

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 6 февраля 2017, 15:35 — REGNUM  Активисты Общероссийского народного фронта в Ленинградской области усомнились в обоснованности приобретения автомобиля Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Lux Safety для нужд ОАО «Коммунарские электрические сети» и добились отмены этой закупки. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 февраля в пресс-службе ОНФ. Контрольный пакет акций предприятия, разместившего заказа, принадлежит муниципалитету.

Стоимость внедорожника, который собирались купить энергетики, составляет 4,25 млн рублей. Причем, машину хотели приобрести в лизинг на три года, что увеличивало ее стоимость уже до 6,15 млн рублей. Более того, дополнительные затраты на лизинг не учитывали стоимости страхования ОСАГО и КАСКО, которые для этого автомобиля могут варьироваться в диапазоне 250−900 тыс. руб. ежегодно.

«Мы не нашли разумного объяснения, зачем ресурсоснабжающему предприятию, 25% плюс одна акция которого принадлежит муниципальному образованию город Коммунар, такой дорогой автомобиль с очевидными признаками роскоши», — заявил председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Ленинградской области Евгений Голуб.

Он пояснил, что в выбранной комплектации заказчик хотел иметь особый дизайн салона «под дерево», четырехзонный климат-контроль, стереосистему с 14 динамиками, четыре камеры по периметру с функцией проекции пространства под днищем автомобиля и другие элементы роскоши.

Как информируют в ОНФ, свое обращение с требованием разъяснить целесообразность такой закупки они направили заказчикам. «На сегодняшний день закупка отменена с формулировкой «в связи с изменением в потребности приобретения легкового автомобиля и появившейся технической возможностью использовать другие ресурсы для выполнения производственных задач», — отметили в пресс-службе организации.

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Общероссийский народный фронт
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