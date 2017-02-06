Житель Петербурга потратил 1 млн рублей, чтобы обойти Землю пешком

Вышел пешком Лукьянов 1 апреля 2015 года из Санкт-Петербурга, а в столицу летней Олимпиады — Рио-де-Жанейро, он пришел 8 августа 2016 года

Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов, вернувшийся из пешего кругосветного путешествия в Гатчину, потратил на него два года и один миллион рублей. Об этом журналистам рассказал путешественник.

По его словам, миллион — это примерная сумма. «Сколько потратил денег, наверное, знает моя жена», — сказал Лукьянов. Всего за время путешествия он посетил 21 страну.

Ему пришлось сделать два авиаперелета — из Сингапура в Чили и из Рио-де-Жанейро обратно в Россию. Вышел пешком Лукьянов 1 апреля 2015 года из Санкт-Петербурга, а в столицу летней Олимпиады — Рио-де-Жанейро, он пришел 8 августа 2016 года.

Завершилось путешествие 4 февраля 2017 года. С собой у Лукьянова был минимум вещей — аптечка, туристической снаряжение, пищевой рацион (сушеное мясо и сыр), одежда и смартфон. Главное — не бояться, считает Лукьянов.

Отвечая на вопрос, что сложнее всего, он сказал, что самое сложное — выйти из дома.