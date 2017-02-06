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Жители Югры просят у президента пандусы

Общество
Губернатор ХМАО приказала муниципальным чиновникам найти средства на эти цели в городских бюджетах
Пандус для инвалидов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пандус для инвалидов

Ханты-Мансийск, 6 февраля 2017, 15:19 — REGNUM  Жители Ханты-Мансийского автономного округа просят президента РФ Владимира Путина обустроить доступную среду для инвалидов. Они обратились к главе государства с просьбами обустроить подъезды зданий пандусами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла сегодня, 6 февраля, семь заявлений к главе государства от жителей Сургута, Нягани, Урая, Октябрьского и Белоярского районов. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи. В ней также приняли участие заместители губернатора, главы муниципалитетов, руководители органов исполнительной власти автономного округа.

Сразу несколько человек обратились с просьбами обустроить подъезды зданий пандусами. Жительница Октябрьского района попросила рассмотреть возможность оборудования бассейна Няганской городской детской поликлиники подъемником. Руководители муниципалитетов взяли на себя обязательства решить вопросы с пандусами в течение года и найти на них средства в местных бюджетах.

Что касается подъемника, то денежные средства на него предусмотрены департаментом здравоохранения Югры, доложили губернатору ХМАО. Подготовлена конкурсная документация, до конца месяца будет размещена закупка, заявляют чиновники. С учетом сроков конкурсной процедуры окончание работ по приобретению и монтажу подъемника для бассейна запланировано на 1 октября 2017 года.

А муниципальным руководителям губернатор приказала искать системные решения. «Составьте карту, подключите волонтеров, которые отметят на этой карте проблемные места для людей с ограниченными возможностями здоровья», — обратилась к главам городов и районов Наталья Комарова.

Тема нехватки пандусов в муниципалитетах Югры в округе звучит не первый год. И как правило, вопрос с установкой пандуса быстро решается после прямых указаний губернатора. Так в сургутской школе № 32 пандус для инвалидов появился по личному указанию Натальи Комаровой. О нем попросила губернатора девочка-инвалид, которую глава региона случайно встретила в Крыму. Пандус был сооружен в кратчайшие сроки.

Отметим, что согласно программе «Доступная среда» в этом году в Югре планируется достижение показателя «обеспечение для инвалидов доступности объектов и услуг» до 52%.

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Создание доступной среды для маломобильных групп населения
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