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«Зеленые» предлагают привлечь субъекты МСП к «мусорному» бизнесу

Общество
Политическая партия «Зеленые» выступает за расширение возможностей для предприятий малого и среднего предпринимательства работать в сфере утилизации бытовых отходов

Москва, 6 февраля 2017, 15:15 — REGNUM  Такое заявление сделал на пресс-конференции в Москве Об председатель партии «Зеленые» Анатолий Панфилов. По его словам, в настоящее время «мусорный» бизнес поражен коррупцией.

«Та система, которая существует, позволяет губернаторам, их командам получать деньги из воздуха: они собирают средства за утилизацию отходов с населения. Это достаточно большие средства, если взять субъект, в котором миллион населения, то это около миллиарда рублей… При этом в основном вся утилизация сводится к вывозу мусора на полигоны, свалки», — подчеркнул Анатолий Панфилов.

«Единственный выход, мы считаем, — внедрение малого и среднего бизнеса в переработку отходов, проведение тендеров, конкурсов «, — подчеркнул Анатолий Панфилов.

С 1 января 2017 года должен был произойти переход всех регионов на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора. Для этого к осени 2016 года все субъекты должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами и утвердить тарифы на вывоз мусора. Территориальные схемы должны были включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количества отходов с разбивкой по видам и классам опасности до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Однако многие регионы оказались не готовы и не разработали необходимые схемы, из-за чего реформу перенесли на 1 января 2019 года.

На заседании Госсовета по экологии 27 декабря прошлого года министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что территориальные схемы утвердили лишь 69 регионов, а в 2017 году на новую систему обращения с отходами перейдут 12 пилотных субъектов.

Тем не менее, «Зеленые» попросят Общероссийский народный фронт (ОНФ) доложить Путину о новых технологиях утилизации отходов. Анатолий Панфилов сообщил журналистам, представители партии «Зеленые» принимают участие в составлении интерактивной карты свалок, которую создает Общероссийский народный фронт

Председатель партии «Зеленые» намерен обратиться в Общероссийский народный фронт (ОНФ) с просьбой доложить президенту РФ о технологии утилизации несортированных бытовых отходов.

В ходе пресс-конференции генеральный директор «ЭкоТехноМенеджмент групп» Олег Приймак рассказал о комплексах переработки смешанных, не рассортированных по видам материала, отходов. По его словам, новое оборудование само распознает вид материала, примерно треть отходов перерабатывается. В настоящее время эти комплексы работают в Костромской области, Белгороде и Владимире.

«Давайте подготовим документы, попросим сопредседателя ОНФ доложить Путину, надо действительно объяснить правительству, президенту доложить, что надо такие технологии внедрять», — отметил Анатолий Панфилов.

Напомним, 30 января Представители ОНФ рассказали о запуске открытого сетевого ресурса «Интерактивная карта свалок», на котором будут фиксироваться сообщения о нелегальном складировании мусора.

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