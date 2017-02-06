Райкин: Россия – «некрофильское государство»

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых»

Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Россия является «некрофильским государством». Об этом, как передает «Петербургский авангард», сообщил народный артист РФ Константин Райкин во время поэтического моноспекталя «Над балаганом небо…» в Филармонии им. Шостаковича.

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых, — говорит актер. — Потом их именами называем улицы, площади, станции метро».

Кроме того, Райкин дал характеристику и Санкт-Петербургу, назвав город «прекрасным и ужасным». Актер напомнил о «вине государства» в «искалеченных судьбах русских поэтов».

«Многие гонения исходили из Петербурга — «прекрасного и ужасного», который хранит эти традиции и сегодня», — считает Ракин.

«Наш город бережлив — в этом его счастье и несчастье», — сказал артист.