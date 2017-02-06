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Новосибирцы запланировали третий митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ

Общество
Акция протеста может пройти 18 марта
Второй митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске, прошедший 28 января 2017 года
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Второй митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске, прошедший 28 января 2017 года

Новосибирск, 6 февраля 2017, 18:32 — REGNUM  Не успели утихнуть в Новосибирске страсти после проведения второго митинга против роста тарифов на услуги ЖКХ, как горожане готовятся уже к третьей акции протеста. Как рассказал ИА REGNUM один из членов оргкомитета Сергей Дьячков, «есть понимание, что проведение третьего митинга надо планировать на 18 марта».

«Но пока оргкомитет не принял окончательного решения по дате, мы слушаем мнения новосибирцев. Мнение новосибирцев станет решающим и при формулировании повестки и лозунгов третьего митинга. Кроме митинга мы планируем проведение ряда других мероприятий — конференции федерального уровня, серии пикетов и так далее», — уточнил Дьячков.

Требования все те же — новосибирцы просят региональные власти отменить постановление, согласно которому, тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирске с 1 июля вырасту сразу на 15%. Но Сергей Дьячков уточняет, что данное требование — «это минимум».

«Как максимум — политические требования: если власть не слышит народ, она не оставляет ему в этом отношении выбора. В данном конкретном случае — региональная исполнительная (грабительское решение принял губернатор) и муниципальная законодательная (горсовет Новосибирска согласовал это решение)», — подчеркнул член оргкомитета акции протеста.

Напомним, жители Новосибирской области уже который месяц пытаются добиться отмены постановления, подписанного губернатором Владимиром Городецким, о росте тарифов на услуги ЖКХ на 15%. При этом, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Так, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%. Хотя еще в ноябре прошлого года премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг — для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%.

На фоне митингов и других протестных акций, было подписано соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги. Документ подписан между мэрией Новосибирска, департаментом по тарифам Новосибирской области и муниципальным унитарным предприятием областного центра «Горводоканал», и с акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» о социально-экономическом сотрудничестве.

Также в конце января губернатор подписал постановление, согласно которому предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Это первый случай, когда социальная выплата будет распространяться абсолютно на всех граждан. Так, около 500 тысяч льготников, проживающих в регионе, получат компенсацию 100% превышения, а остальные жители Новосибирской области могут рассчитывать на компенсацию 50% превышения.

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До сих пор свою проверку резкого роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске проводит прокуратура Новосибирской области и УФАС России по региону.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков уже высказал мнение, что митинги и другие акции против повышения тарифов ЖКХ, прошедшие и намеченные в Новосибирске следует рассматривать как «ситуацию сложную, многослойную и способную повлечь масштабные политические последствия».

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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