Утвержден состав оргкомитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Москва, , 14:55 — REGNUM Председатель организационного комитета по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко утвердил состав оргкомитета.

Заместителями председателя Оргкомитета назначены вице-премьер Виталий Мутко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко и советник президента Антон Кобяков.

Всего в оргкомитет вошли 60 человек, в том числе глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр спорта РФ Павел Колобков, глава Минкультуры Владимир Мединский, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр транспорта Максим Соколов.

Также в состав оргкомитета включены президент «Российских железных дорог» Олег Белозеров, президент «Сбербанка» Герман Греф, гендиректор «Мэйл.Ру Group» Борис Добродеев, гендиректор «Аэрофлота» Валерий Савельев, ректоры крупнейших вузов страны, депутаты Госдумы РФ.

«Первое заседание организационного комитета фестиваля пройдёт в Москве 8 февраля», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года. Ключевые события пройдут в Олимпийском парке Сочи. Около 2000 иностранных делегатов в первые дни фестиваля отправятся в шесть городов разных регионов России: Владивосток, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Симферополь/Севастополь, Калининград.

Общее предполагаемое количество участников данного мероприятия — 20 тыс. человек, которые должны пройти этапы конкурсного отбора.

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