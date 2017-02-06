Власти КНР предоставили вид на жительство 1,5 тыс. иностранцам

Пекин, , 14:39 — REGNUM Согласно статистике, опубликованной Министерством общественной безопасности КНР, по итогам 2016 г. 1576 иностранных граждан получили вид на жительство в Китае. В заявлении ведомства отмечается, что увеличение количества выданных грин-карт вызвано изменениями в процедуре оформления документов.

В сентябре 2015 г. власти КНР упростили процедуру выдачи грин-карт, отменив ряд обязательных требований к претендентам. По мнению Пекина, данные меры позволят привлечь иностранных специалистов, которые смогут внести свой вклад в развитие Китая, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время на территории КНР проживает более 600 тыс. иностранных граждан, которые являются потенциальными претендентами на получение постоянного вида на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате ряда ослаблений в миграционной политике КНР значительно возрос приток иностранных специалистов в Шанхай. Высокий уровень зарплат и низкие цены на жизнь (относительно большинства городов Европы и США) ежегодно привлекают в Шанхай огромное количество иностранных специалистов, которые работают как в региональных представительствах своих национальных компаний, так в китайских компаниях.

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