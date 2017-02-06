Сироты все чаще обращаются в калужские суды с исками на получение жилья

Калуга, , 14:34 — REGNUM В Калужской области увеличилось количество исковых заявлений от выпускников детских домов на получении квартир в рамках реализации федерального закона об обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей. Эту проблему обсудили сегодня, 6 февраля, участники координационное совещание руководителей органов государственной власти области и территориальных федеральных органов госвласти.

Если в 2014-м и в 2015-м годах в Калужской области не было ни одного судебного решения о предоставлении жилья детям-сиротам, то уже в прошлом году таких решений судами было принято 18. Калужские власти не исключают того, что от детей-сирот будут еще поступать иски такого рода.

Между тем резервного жилищного фонда для исполнения судебных решений в области практически нет и, если в 2013 году всего 237 детей-сирот претендовали на получении жилья в регионе, то в прошлом году их было уже 1284. Напомним, что право на получении жилья из специализированного жилищного фонда у выпускников детских домов возникло в 2014—2015 годах. Фактически они воспользовались законным правом решение своей жилищной проблемы в порядке искового судопроизводства. Суд встал на их защиту, поскольку действующее законодательство не предполагает включение гражданина имеющего гарантированное право на получение жилья в какую-либо очередь.

По словам руководителя регионального управления Службы судебных приставов Анатолия Кравченко, в течение 2016 года калужским детям-сиротам было предоставлено для жилья 51 помещение и лишь одна квартира была выделена по судебному решению. Однако в очереди на получение жилья стоят ещё немало детей-сирот, которые могут воспользоваться своим правом подать иск в суд. Таких граждан в Калуге — 15 и по одному в Бабынинском и Боровском районах. Все они претендуют на получении жилья по судебным решениям. Сегодня в калужском регионе могут реализовать свое право на получение жилья в принудительном порядке более тысячи детей-сирот.

По мнению министра труда и социальной защиты населения Калужской области Павла Коновалова, принятые изменения в федеральном законодательстве позволили встать в очередь и тем детям-сиротам, кто не получил жильё до 2013 года. Таким образом в очереди оказались выпускники детских домов, кому сейчас 35−40 лет. В список детей-сирот, претендующих на получении жилья из специализированного областного жилого фонда, включено 1828 человек. На получение жилого помещения после 18 лет имеют право 1307 человек, из них 399 старше 23 лет и они по не зависящим от них причинам не реализовали право на получение жилья.

За период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года в специализированный жилфонд было включено 482 квартиры и в том числе 120 квартир было приобретено в 2016 году в Калуге и в 12 районах области. По состоянию на 6 февраля 2017 года детям-сиротам в калужском регионе было предоставлено 405 жилых помещений. До конца этого февраля еще 77 квартир также будут переданы сиротам. Всего в этом году еще планируется приобрести не менее 105 квартир.

Для обеспечения детей-сирот квартирами предусмотрена компенсацию найма жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в пределах 11 500 рублей, которые выплачиваются в соответствии с действующим областным законом. Данной финансовой мерой поддержки активно пользуются 456 детей-сирот. В социальной гостинице постинтернатного сопровождения «Расправь крылья» проживают 69 детей-сирот, претендующих на получение жилья.

В бюджете на 2017-й и плановый период 2018 и 2019 годы для приобретении жилья детям-сиротам предусмотрено 100 млн рублей. Из них из федерального бюджета будет выделено 44 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 40 выпускников детских домов получили квартиры в новом доме микрорайона «Молодежный» в Боровском районе Калужской области. Однако качество жилья оказалось крайне низким. Сироты написали письмо в министерство труда и социальной защиты Калужской области, но в ответ получили формальную отписку.