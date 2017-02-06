Эскадренные миноносцы Британии назвали «ящиками с гаечными ключами»

«Корабли стоимостью ₤1 млрд каждый под водой грохочут, как будто это «ящики с гаечными ключами»

Лондон, , 14:26 — REGNUM Британские эскадренные миноносцы проекта 45, грохочущие под водой как «ящики с гаечными ключами», могут быть найдены российскими подводными лодками на расстоянии 100 миль. Об этом, как передает газета The Times, сообщил британский контр-адмирал Крис Перри.

«Корабли стоимостью ₤1 млрд каждый под водой грохочут, как будто это «ящики с гаечными ключами», — говорит высокопоставленный военный.

Перри добавил, что у всех 6 миноносцев Великобритании обнаружились проблемы с двигателями, из-за которых они полностью глохли в теплых водах. По его словам, в настоящее время специалисты оснащают корабли новыми дизельными генераторами, а ремонтные работы продлятся около 9 лет.

Перри выразил мнение, что такую халатность при проектировании миноносцев проявили из-за того, что угроза со стороны России со времен холодной войны значительно уменьшилась. Однако, говорит британский контр-адмирал, с тех пор у России появился новый класс подлодок, который был назван западными экспертами «чёрной дырой» из-за их бесшумности.

Газета, проводившая собственное расследование, также обратила внимание на проблемы у британской армии и с другими видами вооружения.

«Бронемашины Ajax стоимостью ₤3,5 млрд оказались слишком большими для транспортных самолётов A400m, — говорится в сообщении. — Кроме того, 54 беспилотных самолета-разведчика Watchkeeper, которые обошлись казне в ₤1,2 млрд, из-за ряда технических проблем все еще не введены в строй».

По мнению авторов статьи, технические характеристики некоторых видов боевой техники не отвечают требованиям, что создает серьезные бреши в обороне страны.

Перевод статьи на сайте ИноТВ.