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В Ярославской области создадут музей памяти Крымской и ряда других войн

Общество
Его создают бизнесмены из Рыбинска
Летчик Алексей Ионов
Иллюстрация: Rweek.ru
Летчик Алексей Ионов

Рыбинск, Ярославская область, 6 февраля 2017, 14:24 — REGNUM  Предприниматели-меценаты из Рыбинска Ярославской области Андрей Родин и Эдуард Оленев создают в городе военно-исторический музей, посвященный памяти рыбинцев, воевавших на полях сражений Отечественной, Крымской, Русско-японской, Первой Мировой и Великой Отечественной войн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Андрей Родин.

В экспозицию музея войдут несколько сотен вещей, причастных ко всем этим войнам.

«У нас есть в коллекции наградной крест, который вручался священникам во время войны 1812 года, а так же имеются ордена и медали времен Крымской войны 1853−1856 годов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Родин.

Часть будущей экспозиции можно будет увидеть 8 февраля.

«В ближайшее дни мы в библиотечно-информационном центре «Радуга» откроем выставку документов, посвященных Алексею Павловичу Ионову — одному из первых русских военных авиаторов. В своей военной карьере он прошел путь от рядового летчика до генерал-майора ВВС Красной Армии. В декабре прошлого года ко мне обратилась жительница Рыбинска и предложила для создания музейной экспозиции находившиеся у нее на хранении материалы. Среди них оказались подлинные документы, письма и фотографии начала прошлого века, имеющие отношение к Алексею Павловичу Ионову и его семье», рассказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Родин.

Сейчас бизнесмены ищут помещение под новый музей. С просьбой о содействии они обратились в администрацию Рыбинска. Это уже второй музей, который создает тандем предпринимателей. В 2016 году они открыли музей адмирала Ф.Ф. Ушакова.

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