Власти Дубая профинансируют расширение аэропорта Аль-Мактум

Абу-Даби, , 13:56 — REGNUM Власти Дубая выделят $3 млрд на расширение международного аэропорта Аль-Мактум, заявили источники в банковской среде. Об этом сообщает Reuters.

Расширение аэропорта является одним из трех крупных инфраструктурных проектов, задуманных правительством эмирата. Кроме того, планируется создать выставочный комплекс Dubai’s Expo 2020, который потребует финансирования в размере $7 млрд, а также расширение сети метрополитена, что нужно будет $2,8 млрд.

После того как расширение аэропорта будет закончено, он будет обладать самой большой пропускной способностью в мире. Так, в течение года он будет способен пропускать свыше 220 млн пассажиров и 12 млн тонн грузов.

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