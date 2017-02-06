В Москве открылся Центр обеспечения безопасности метро

За последние несколько лет значительно сократилось количество административных и уголовных преступлений, совершенных на территории метрополитена

Москва, , 13:35 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии открытия Центра управления обеспечением транспортной безопасности столичного метрополитена заявил, что метро сталкивается и отвечает на новые вызовы, создавая системы безопасности.

По его словам, московское метро считается в мире одним из самых безопасных. В настоящее время в метро для повышения безопасности созданы досмотровые зоны, устанавливаются видеокамеры и интеллектуальной системы видеонаблюдения. Кроме того, увеличивается количество сотрудников метро, обеспечивающих охрану.

За последние несколько лет значительно сократилось количество административных и уголовных преступлений, совершенных на территории метрополитена, заключил Собянин.

Центр управления обеспечением транспортной безопасности московского метро открылся в здании бывшего кинотеатра «Ереван» на Дмитровском шоссе.