ФАС о меморандуме РАН «О лженаучности гомеопатии»: «Полностью поддерживаем»

В меморандуме «О лженаучности гомеопатии», подготовленном комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме РАН говорится, что метод лечения болезней сверхмалыми дозами средств, известный как гомеопатия, не имеет под собой научной основы

Москва, , 13:28 — REGNUM Меморандум Российской академии наук (РАН) «О лженаучности гомеопатии» полностью поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС России). Об этом сообщил ТАСС начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС РФ Тимофей Нижегородцев.

«Мы полностью поддерживаем решение РАН, — сказал он. — Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым».

Нижегородцев добавил, что рекомендации РАН в ближайшее время будут рассмотрены управлением антимонопольной службы по рекламе.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в меморандуме «О лженаучности гомеопатии», подготовленном комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме РАН говорится, что метод лечения болезней сверхмалыми дозами средств, известный как гомеопатия, не имеет под собой научной основы, потому гомеопатические препараты должны быть изъяты из государственных клиник.

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