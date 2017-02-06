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Экс-замминистра госбезопасности предстанет перед судом в Китае

Общество
Бывшему чиновнику грозит пожизненное лишение свободы
Судья
Иллюстрация: Lipetsk.ru
Судья

Пекин, 6 февраля 2017, 12:58 — REGNUM  Верховная народная прокуратура Китая предъявила официальные обвинения экс-заместителю министра государственной безопасности КНР Ма Цзяню, который ранее подозревался в неоднократном получении взяток и дорогих подарков, использовании служебного положения и уклонении от уплаты налогов.

В декабре 2016 г. чиновник был исключен из КПК, а также уволен с государственной службы. Как установили инспекторы Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины, Ма Цзянь «вел разгульный образ жизни, неоднократно нарушал внутренние инструкции КПК, тем самым создавая негативный образ государственного служащего», пишет «Чжунго синьвэнь».

Как сообщили инспекторы Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины КНР, внутреннее расследование в отношении Ма Цзяня было начало еще в 2015 г. Материалы проверки были переданы в прокуратуру в конце 2016 г.

В настоящее время бывший заместитель министра взят под стражу. Первые слушания по его делу состоятся в марте 2017 г. В случае, если вина бывшего чиновника будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам 2016 г. более 300 чиновников министерского уровня были наказаны за нарушение трудовой дисциплины. Среди 304 должностных лиц 126 были наказаны за нарушение «8 пунктов» — внутренней инструкции, разработанной специально для государственных служащих.

Читайте ранее в этом сюжете: 304 чиновников из КНР понесли наказание за нарушение трудовой дисциплины

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