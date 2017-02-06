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Исаакиевский собор хотят взять в живое кольцо

Общество
Участники акции вновь намерены использовать формат «встречи депутатов с избирателями»
Исаакиевский собор Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, 6 февраля 2017, 12:56 — REGNUM  Противники решения властей Санкт-Петербурга о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ запланировали акцию «Синее кольцо». Ее ключевым моментом может стать образование живого кольца вокруг собора. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили ИА REGNUM организаторы акции из числа оппозиционных петербургских депутатов и политиков.

Решение о проведении акции, которая назначена на 12 февраля, принято накануне оргкомитетом общественной кампании «Вставай на защиту Исаакия!».

Февральская акция вновь пройдет в форме «встречи депутатов с избирателями», как и предыдущие мероприятия петербургских оппозиционеров по теме Исаакиевского собора, 13 и 28 января. Напомним, что парламентское большинство в Заксобрании Санкт-Петербурга после второй такой встречи, собравшей более двух тысяч человек, приняло в первом чтении законопроект, требующий согласования подобных уличных собраний с органами исполнительной власти. Аналогичный законопроект обсуждается и в Госдуме.

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Организаторы новой акции отмечают, что пока такие «народные сходы» не подпадают под определение публичных акций и не требуют согласований. Они также обещают обойтись без использования политической символики, ограничившись опознавательным знаком — синей ленточкой.

По окончании встречи пришедших с депутатами планируется встать в живое кольцо вокруг Исаакиевского собора. По оценке организаторов, для этого нужно не менее 500 участников.

«Оргкомитет подчеркивает, что выступает против любых «акций» внутри Исаакиевского собора», — говорится в сообщении инициаторов акции. О ее проведении будут уведомлены полиция и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургский парламент утвердил обращение к силовикам с требованием проверить на нарушение закона участников акции против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, которая состоялась в стенах самого собора 28 января, после массовой встречи граждан с депутатами на Марсовом поле.

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Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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