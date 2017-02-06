Федор Конюхов взлетит из Рыбинска 7 февраля

Рыбинск, Ярославская область, , 12:32 — REGNUM 7 февраля известный известный путешественник Фёдор Конюхов и вице-президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло попробуют побить мировой рекорд и провести 52 часа в воздухе на самом большом в мире аэростате, стартовав в городе Рыбинске Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Рыбинска.

Старт с аэродрома Южный неоднократно откладывался из-за неподходящих погодных условий. Для успешного взлета необходима ясная морозная погода, которая прогнозируется утром 7 февраля. Федор Конюхов решил посвятить его святому православному воину Федору Ушакову, поэтому запуск организован на родине адмирала (место рождения Ушакова сейчас находится в Рыбинском районе).

Продолжит день праздник воздухоплавания в поддержку рекорда Федора Конюхова — воздушная фиеста на площади ДС «Полет». Гости увидят тренажер для матросов «Ушаковские качели», стреляющую корабельную пушку, будет работать полевая кухня. Все желающие смогут подняться над городом на воздушном шаре, а вечером Рыбинск ждет необычайное по красоте зрелище — ночное свечение аэростатов. После полета путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло вернутся в Рыбинск.