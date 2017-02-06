В Красноярске за каждой ремонтируемой улицей закреплен куратор

Красноярск, , 12:28 — REGNUM В минувшую субботу глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел совещание по вопросу подготовки к проведению комплексного ремонта улиц Красноярска на примере проспекта Мира и улицы Дубровинского. В совещании приняли участие представители департаментов и управлений администрации, общественных организаций, ГИБДД, руководители администраций районов.

Комплексный ремонт улично-дорожной сети требует межведомственного взаимодействия. В этой связи каждый объект, на котором планируется выполнить комплексный капитальный ремонт, по поручению главы города Красноярска, обозначен как отдельный масштабный проект. За каждым из этих проектов закреплены личные кураторы. Так, в частности, ход проведения капитального ремонта проспекта Мира и улицы Дубровинского будет курировать руководители администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев и руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук, улицы Партизана Железняка — Владислав Логинов, улицы Лесопильщиков — Владимир Саар и так далее.

Эдхам Акбулатов подчеркнул: «Очень важно сделать так, чтобы был проведен не просто банальный ремонт дорожного полотна. Нам необходимо добиться комплексного преобразования улиц как элементов городской среды. Отвечая на вопрос, как изменится улица после проведения ремонта, мы уже сейчас должны продумать не только виды планируемых работ, но и методику их проведения, акцентировав внимание на прогнозируемом результате».

Напомним, что в течение ближайших двух лет в Красноярске планируется отремонтировать 1697 тыс. кв. м дорог. Это 79 объектов, из которых 53 являются магистральными улицами, имеющими большую интенсивность. Опыт проведения комплексного ремонта улиц Красноярска отрабатывался на таких объектах как: улица Тотмина и Высотная, участке улицы Молокова (от ул. Шахтеров до ул. Батурина), проспекте Свободный. Однако, глава города Красноярска подчеркнул, что эти объекты являлись первыми шагами в процессе комплексного преобразования городской среды: «Да, ремонт выполнен большой, были снесены устаревшие временные сооружения, заменены остановочные павильоны, проведено благоустройство, приведены в порядок близлежащие к улицам территории. Но результат проведенных работ можно назвать дискуссионным. Что-то удалось сделать, что-то можно было бы сделать иначе. Сегодня нам предстоит мобилизоваться, вместе найти решения, которые бы максимально учитывали интересы различных групп горожан».

Участники совещания обсудили проекты ремонтных работ на улицах Мира и Дубровинского. С основным докладом выступил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков. В соответствии с поручением главы города подготовлен организационный план, который предусматривает, что за каждым объектом закреплены ответственные лица — руководители районных администраций. Уже сформированы предварительные дефектные ведомости каждого дорожного объекта, который будет капитально отремонтирован. В частности, на улице Мира планируется заменить дорожное полотно, бортовой камен, обустроить пешеходные тротуары с учетом интересов маломобильных групп горожан, перенести кабели инженерных сетей под землю, сменить ограждения, выполнить благоустройство. Эдхам Акбулатов отметил, что к работе по капитальному, комплексному ремонту улиц необходимо привлекать бизнес-сообщество Красноярска.

«Кардинальное изменение, преображение городской среды выгодно предпринимателям, поэтому необходимо, чтобы к работе по наведению порядка присоединялись владельцы магазинов, расположенных на первых этажах зданий, собственники офисов», — сказал он.

Участники совещания внесли предложения, которые, по их мнению, позволят достичь поставленной главой города задачи — посредством комплексного ремонта качественно изменить городское пространство.

Представитель Общественной палаты Антон Шаталов в своем выступлении особо отметил значимость того, что участники обсуждения темы комплексного капитального ремонта улично-дорожной сети вслед за главой города отказываются от употребления термина «дороги». «Улица — это главный элемент городского пространства, то место, которое посещают все горожане, поэтому очень важно ремонтировать именно улицы». Что касается проспекта Мира, то предложение представителя Общественной палаты заключались в необходимости изменить конструкции пешеходных переходов, скорректировать количество полос движения, обустроить ливневую канализацию.

«Я ориентируюсь на аналоги улиц в мире, поэтому наш проспект нужно сделать максимально удобной территорией для пешеходов», — рассказал Антон Шаталов.

В ходе совещания также обсуждались вопросы сокращения парковочных мест, в частности, на левобережной набережной реки Енисей, замены временных сооружений, которые уже не соответствуют требованиям горожан.

Завершая совещание, Эдхам Акбулатов подчеркнул: «Да, очень многое хотелось бы сделать, но нужно понимать, что решения по качественному изменению облика городских улиц должны быть максимально эффективными в существующих условиях. В течение недели должны быть завершены работы по формированию дефектных ведомостей всех объектов. Прошу привлекать к этой работе представителей архитектурного сообщества, руководителей районов, которые назначены кураторами штабов по ремонту объектов в районах Красноярска».