Der Spiegel о скандальной обложке с Трампом: Реакция на «угрозы демократии»

4 февраля немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента США Дональда Трампа

Берлин, , 12:27 — REGNUM Немецкий журнал Der Spiegel, который поместил на обложку своего номера президента США Дональда Трампа с «отрезанной» головой статуи Свободы, объяснил причину появления скандальной обложки. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Главный редактор немецкого издания Der Spiegel Клаус Бринкбоймер заявил 5 февраля, что изображение на обложке журнала (…) — по-разному встреченное как в США, так и за их пределами, — было реакцией журналистов на угрозы демократии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента США Дональда Трампа.

Так, глава Белого дома в одной руке держит «отрезанную» голову Статуи Свободы, в другой — окровавленный нож. Надпись под изображением такова: «Америка в первую очередь».

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