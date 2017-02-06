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Der Spiegel о скандальной обложке с Трампом: Реакция на «угрозы демократии»

Общество
4 февраля немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента США Дональда Трампа

Берлин, 6 февраля 2017, 12:27 — REGNUM  Немецкий журнал Der Spiegel, который поместил на обложку своего номера президента США Дональда Трампа с «отрезанной» головой статуи Свободы, объяснил причину появления скандальной обложки. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Главный редактор немецкого издания Der Spiegel Клаус Бринкбоймер заявил 5 февраля, что изображение на обложке журнала (…) — по-разному встреченное как в США, так и за их пределами, — было реакцией журналистов на угрозы демократии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента США Дональда Трампа.

Так, глава Белого дома в одной руке держит «отрезанную» голову Статуи Свободы, в другой — окровавленный нож. Надпись под изображением такова: «Америка в первую очередь».

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