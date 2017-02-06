Метро скоро придет в поселок Коммунарка

Власти Москвы одобрили проект продления нового участка Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка

Москва, , 12:27 — REGNUM Новый участок метро длинной 9,4 км пройдет вдоль строящейся автодороги Солнцево — Бутово — Видное, его отличительной особенностью станет то, что он будет в основном надземным, сообщактс 6 февраля на портале Стройкомплекса Москвы.

На участке между станцией «красной» ветки Саларьево и будущей конечной станцией в поселке Коммунарка расположатся четыре станции: «Филатов луг» (вблизи одноименного садового товарищества), «Прокшино» (у пересечения с проектируемой дорогой Мамыри — Пенино — Шарапово), «Ольховая» (в центральной части АДЦ в Коммунарке) и «Столбово» (около пересечения с магистралью МКАД — Коммунарка — аэропорт Остафьево).

Читайте также: В Новой Москве до конца 2019 года появится 200 км новых дорог

А также: Стали известны сроки строительства метро от Москвы до Коммунарки

На станции «Столбово» будет построен ТПУ, здесь можно будет перейти на новую линию столичной подземки, которая протянется от «Улицы Новаторов» второго кольца метро до «Столбово». В итоге АДЦ в Коммунарке будут обслуживать сразу две линии подземки, что позволит более равномерно распределить пассажирские потоки. Запуск этого участка метро, позволит разгрузить южный участок МКАД, а также Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2018 года на строительство дорог на территории Новой Москвы будет дополнительно выделено 11 млрд рублей. Данные средства направят на строительство дороги от города Московский до станции метро «Саларьево», дороги вокруг Троицка, а также двух дорог на территории Рязановского поселения, которые соединят поселение с Курским направлением железной дороги.

Всего же, по словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, к 2035 году в Новой Москве будет построено 100 млн кв. м недвижимости, 125 объектов здравоохранения, 105 спортивных объектов, 290 детских садов и 170 школ. На новых территориях разобьют 86 парковых зон. Городские власти построят 700 км новых магистралей, 45 км линии метро и 175 км трамвайных путей.

«Только до 2018 года будет построено около 140 км новых дорог», — уточнил чиновник.

Подробности читайте здесь: В Новой Москве дорожный фонд увеличили на 11 млрд рублей