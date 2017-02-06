Ярославский Роспотребнадзор выписал штрафов на 12,3 млн в 2016 году

Ярославль, , 12:18 — REGNUM В 2016 году Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области в 2016 году проведено 765 проверок, в ходе которых выявлено 1414 нарушений действующего законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Управлением подготовлены и направлены в суд 6 исков в защиту потребителей. В пользу потребителей присуждено более 235 тыс руб., из них 40 тыс — компенсация морального вреда.

«В прошлом году мы подавали иск в суд в защиту обманутых дольщиков в Дзержинском районе, и суд вынес решение возместить имущественный вред в размере 200 тысяч рублей. Это было самое крупное дело. Еще мы выступали в качестве организации, дающей заключение суду. Запомнилось одно дело, когда ярославец купил билет на прямой авиарейс в Америку, но самолет совершил посадку в Германии, и с нашего земляка потребовали Шенгенскую визу. Ему пришлось вернуться. Мы сделали заключение, что это было сделано незаконно, и суд обязал возместить ему ущерб в размере 286 тысяч рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Ирина Катышева.

Кроме того, по результатам контрольно-надзорных мероприятий возбуждено 1024 дела об административном правонарушении. Вынесено 1176 постановлений о назначении административного наказания, в том числе 38 в виде предупреждения, 1138 — в виде административного штрафа на сумму 12 299 600 руб.