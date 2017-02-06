Глава Минюста Румынии: Детали нового законопроекта в УК будут опубликованы

Бухарест, , 12:09 — REGNUM Министр юстиции Румынии Флорин Иордаке заявил о готовности сделать детали нового законопроекта в области уголовного права достоянием общественности, сообщает Reuters.

С таким заявлением глава Минюста выступил после того как правительство страны отклонило предыдущий законопроект, вызвавший массовые протесты. Недовольство граждан страны, вышедших тысячами на улицы столицы и других городов, было вызвано законодательной инициативой, подразумевающей амнистию для преступников, отбывающих срок за коррупцию.

Напомним, 31 января правительство Румынии утвердило законопроект, по которому из переполненных тюрем на свободу должны были выйти осужденные за коррупцию.

Данный законопроект, инициатива которого принадлежит премьер-министру Румынии Сорине Гриндяну, вызвал возмущение у граждан, которые вышли на улицу. По этой причине законопроект был отклонен.

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