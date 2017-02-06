Понедельник, 06 Февраля 2017 года
12:33:40 МСК

Глава Минюста Румынии: Детали нового законопроекта в УК будут опубликованы

Общество
Прежний законопроект пришлось отменить из-за недовольства граждан страны

Бухарест, 6 февраля 2017, 12:09 — REGNUM  Министр юстиции Румынии Флорин Иордаке заявил о готовности сделать детали нового законопроекта в области уголовного права достоянием общественности, сообщает Reuters.

С таким заявлением глава Минюста выступил после того как правительство страны отклонило предыдущий законопроект, вызвавший массовые протесты. Недовольство граждан страны, вышедших тысячами на улицы столицы и других городов, было вызвано законодательной инициативой, подразумевающей амнистию для преступников, отбывающих срок за коррупцию.

Напомним, 31 января правительство Румынии утвердило законопроект, по которому из переполненных тюрем на свободу должны были выйти осужденные за коррупцию.

Данный законопроект, инициатива которого принадлежит премьер-министру Румынии Сорине Гриндяну, вызвал возмущение у граждан, которые вышли на улицу. По этой причине законопроект был отклонен.

Читайте ранее в этом сюжете: На митинг против амнистии коррупционерам вышли тысячи жителей Бухареста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кризис в Румынии
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Прикамье без Басаргина: кто на новенького?
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Общество
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
06.02.17
В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Юрий БаранчикПорошенко – военный преступник, и его дни сочтены
КиевУкраина Гражданская война в Ливии Политика
NB!
06.02.17
Валерий РокотовВ постели с нацистом
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
МагасРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
06.02.17
Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Делегация ВДВ России посетит Белоруссию
МоскваРоссия Военные учения Политика
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
«Нефти трудно вырваться за пределы $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевЗапрет Трампа на въезд мигрантов вредит американской разведке – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.02.17
ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Спецстрой ответил на критику Трутнева: Камчатка останется без аэропортов?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Строительство и состояние аэропортов Общество
NB!
06.02.17
Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения
ПекинКитай Политика Китая Техника
NB!
06.02.17
Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное