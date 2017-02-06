В столице Индонезии на митинг вышли беженцы

Они призывают обратить на себя внимание ООН и расселить их в третьих странах

Джакарта, , 11:32 — REGNUM Беженцы, на протяжении многих лет находящиеся в Индонезии, собрались на митинг в столицы страны, чтобы обратить на себя внимание ООН и ускорить процесс их расселения в третьих странах, сообщает Associated Press.

Десятки людей из охваченных войной стран, таких как Афганистан, Ирак, Судан, Сомали, призвали Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) к ускорению процесса расселения. Протестующие во время митинга у офиса УВКБ в Джакарте размахивали плакатами с надписями «Беженцы — тоже люди» и «Спасите нас!».

«Ждать в течение больше чем четырех лет того, что тебе предоставят убежище, — это ужасно», — сообщил 19-летний протестующий из Афганистана Махди Резаи.

Напомним, в Индонезии временно проживают около 14 тыс. мужчин, женщин и детей, ищущих убежища в других странах. По данным УВКБ, около 7 тыс. 500 человек были признаны беженцами, но за 2016 год расселены были лишь 610 человек, которые нашли свой новый дом в таких странах, как Канада, США, Германия и Новая Зеландия.