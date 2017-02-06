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Европейские депутаты посетили лагерь беженцев в Алеппо

Общество
22 декабря 2016 г. армия Сирии заявила, что взяла под полный контроль город Алеппо

Дамаск, 6 февраля 2017, 11:31 — REGNUM  Делегация парламентариев Бельгии на днях посетила один из лагерей для беженцев, расположенных на территории рынка в окрестностях Алеппо. Об этом сообщает Вести.Ru.

«Нам хотелось увидеть, что происходит в Алеппо своими глазами, так как европейские СМИ часто пишут неправду о том, что происходит здесь, — рассказал депутат парламента Бельгии Филип Довинтер. — Мне стыдно, что Евросоюз ничего не делает для Алеппо — не предоставляет ни гуманитарной, ни какой-либо еще помощи народу Сирии».

Европейский парламентарий добавил, что он хотел бы поблагодарить правительство РФ и президента Владимира Путина за все, что «они здесь сейчас делают».

Отметим, что лагерь беженцев, расположенный в окрестностях Алеппо, приютил несколько тысяч человек. Торговые павильоны рынка были приспособлены под жилище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2016 г. армия Сирии заявила, что взяла под полный контроль город Алеппо, после того как последние террористы были выпущены по специально предоставленному коридору.

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