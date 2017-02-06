СМИ Якутии: Больной вопрос продажи акций «АЛРОСА» и проверки «Силы Сибири»

Якутск, , 11:35 — REGNUM Что думают в Якутии о возможной продаже части республиканского пакета акций «АЛРОСА», допускаются ли нарушения при строительстве «Силы Сибири», будут ли в регионе закрывать районные больницы и как прошёл отчёт правительства в протестном муниципалитете — в обзоре ИА REGNUM.

«Права голоса не имеем»

В Якутии обеспокоены информацией о грядущей продаже части республиканского пакета акций алмазодобывающей компании «АЛРОСА».

«Речь идёт о федеральном пакете акций. Я тоже обратил внимание на фразу «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) и в муниципальной собственности». Вероятнее всего в будущем федеральный центр будет склонять республику приватизировать свою долю», — цитирует News.Ykt.Ru депутата Госсобрания Якутии Виктора Фёдорова. Парламентарий подчёркивает, что в сохранении республиканской позиции ключевую роль играет глава Егор Борисов.

Глава Верхневилюйского района, одного из территорий, имеющих 1% доли в АЛРОСА, Владимир Поскачин выступает против продажи республиканского пакета акций. «Если приватизируют долю республики, то пакет Якутии перестает быть блокирующим. В таком случае велика возможность объявить в дальнейшем допэмиссию акций. Мы — миноритарные акционеры. Права голоса не имеем. А выкупать свою долю мы не сможем, у нас нет таких денег», — поделился он мнением.

Директор Финансово-экономического института СВФУ, доктор экономических наук Александр Кугаевский считает, что республика может и не соглашаться на приватизацию своей доли. «Может даже этот вопрос оспорить в суде и выиграть. Но партнёр слишком солидный, сильный и влиятельный. С такими лучше договариваться, и если он согласен на паритет, то лучше благоразумно согласиться с ним», — подчеркнул экономист.

Что творится в тайге?

«Якутск Вечерний» пишет о проверках строительства газопровода «Сила Сибири» — как будущих, так и уже прошедших. Газета выражает опасения: «Что творится сейчас в тайге — можно только догадываться».

В 2017 году стройку будут проверять 6 этапов строительства газопровода все заинтересованные органы исполнительной власти. Проверки накроют всю строящуюся нитку газопровода на территории Ленского, Олекминского, Алданского и Нерюнгринского районов.

Однако результаты прошлогодних проверок противоречивы: министерство охраны природы нарушений почти не нашло, если не считать нелегитимного водопользования на участке временной технологической дороги через ручей Дабаан. При этом «Ростехнадзор» обнаружил гораздо больше нарушений, выписав за них 620 тысяч рублей штрафов. «Выявлены нарушения требования строительных норм, законодательства в сфере экологии и санитарии, пожарной безопасности и нарушения требований при эксплуатации подъемных сооружений. Управлением вынесены предписания об устранении выявленных нарушений. Сроки исполнения предписаний еще не истекли».

Мораторий на закрытие больниц

Минздрав республики не будет сокращать сверхнормативный больничный коечный фонд и численность медработников, пишет ЯСИА. Несмотря на то, что федеральное финансирование на эти нужды будет сокращено: внося поправки в ФЗ-323 законодатели не учли особенности транспортной доступности Якутии.

Количество персонала будут только увеличивать, а коечный фонд — расширять, пообещал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. «Никакого сокращения в больницах не будет, нам оно крайне невыгодно, учитывая разрозненное расположение сёл и поселений, сложную транспортную доступность. Поэтому будем держаться за каждое отделение, каждую специализированную медицинскую организацию», — подчеркнул глава ведомства.

Издание напоминает: если бы в Якутии действовали общероссийские нормативы, то вместо Булунской ЦРБ в лучшем случае работала бы участковая больница. Ни о какой специализированной, а тем более оперативной хирургической помощи пострадавшим при жёсткой посадке Ил-18 в таком случае и речи бы не шло.

«Что вам привезти с Нюрбы?»

В Якутии удивлены спокойно прошедшими отчётами правительства в неспокойном в последнее время муниципалитете. Речь о Нюрбинском районе, главу которого Бориса Попова в декабре арестовали за превышение должностных полномочий. Это вызвало бурный протест жителей, сделавших вывод: истинная причина задержания — нежелание чиновника продать 10%-ный пакет акций «АЛРОСА-Нюрба».

Аартык.ру пишет, что когда члены правительства Саха засобирались в Нюрбу на ежегодный отчет, в республике пошла гулять шутка: «Что вам привезти с Нюрбы? Себя…». От жителей муниципалитета ждали беспощадного гражданского бунта, но обещанной многотысячной толпы протестующих не наблюдалось. Итоговый отчет правительства был заслушан в Нюрбе относительно спокойно.

В районе уже обсуждают, кто теперь будет его возглавлять. Называется кандидатура главы Нюрбы Алексея Иннокентьева, также сообщило электронное издание.

Читайте также: Следком Якутии отрицает заказной характер ареста главы Нюрбинского района

Читайте ранее в этом сюжете: Антиалкогольные инициативы на фоне печальной статистики: Обзор СМИ Якутии