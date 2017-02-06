В Зауралье — эпидемия гриппа: закрыты школы и детсады

Курган, , 11:11 — REGNUM В пятнадцати муниципальных районах и городских округах Курганской области зарегистрировано превышение порогового уровня заболеваемости респираторными заболеваниями. Во всех возрастных группах ситуация эпидемическая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре.

В связи с ограничительными мероприятиями, введенными в организованных коллективах, в возрастной группе 7−14 лет отмечается снижение заболеваемости на 8,1%, а доля учащихся среди заболевших лиц составляет 34,5%, что на 3% меньше, чем на прошлой неделе.

Более 20% населения охвачено простудной эпидемией в городах Кургане и Шадринске, а также Далматовском, Катайском, Лебяжьевском, Щучанском, Шумихинском, Альменевском; Сафакулевском, Мишкинском, Юргамышском, Целинном, Куртамышском, Кетовском, Половинском районах.

По данным департамента образования и науки Курганской области на минувшей неделе полностью закрыты 55 школ в Кургане, 17 школ в Шадринске, 32 школы в 17 районах области. Полностью закрыты 20 дошкольных образовательных учреждений в 12 районах области и Шадринске. Частично закрыты 135 классов в 42 школах 19 районов области. Занятия пока не возобновляются до особого распоряжения.

Как сообщают эпидемиологи, закрытие детсадов привело к снижению на 6% зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в Кургане. За неделю в столице Зауралья заболеваемость среди школьников снизилась на 27%. По данным департамента здравоохранения число госпитализированных в Кургане снизилось на 2%. Сокращение за неделю на 10%.

В текущем эпидсезоне зарегистрировано 111 случаев гриппа. У 77 заболевших выявлен вирус гриппа типа А (H3N2), так называемый гонконгский. И лишь один случай группы В, или парагриппа.