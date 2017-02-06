В Китай врач оплатил отель заблудившимся российским туристам

Они пожаловались, что у них кончились деньги

Ибинь, Китай, , 10:50 — REGNUM В Китае за гостиничный номер для российских туристов, оставшихся без денег, заплатил врач местной больницы, сообщает портал Sina.

Инцидент произошел в городе Ибинь (провинция Сычуань). Двое туристов из России зашли в больницу в отделение экстренной помощи и заняли там койку. Сотрудники больницы не смогли поговорить с ними — молодые люди не владели китайским языком.

После того, как с ними не смогли объясниться и прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, врач Ван Лисинь позвал своего зятя, говорящего по-английски. Выяснилось, что пара путешествовала по Китаю и перепутала автобус — они прибыли в Ибинь вместо Куньмина.

Также они пожаловались, что у них кончились деньги. Врач отвез их в отель и оплатил номер. На следующий день молодые люди покинули Ибинь.