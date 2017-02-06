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Сбербанк банкротит сына убитого вице-губернатора Петербурга

Общество
Как заявляют в банке, это не повлияет на достройку домов, которыми занимается компания Маневича

Санкт-Петербург, 6 февраля 2017, 11:03 — REGNUM  В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрирован иск ПАО «Сбербанк России» к петербургскому предпринимателю Артему Маневичу, занимающемуся строительным бизнесом. Иск подан 2 февраля, сообщается на сайте суда. Дата рассмотрения пока не назначена.

В пресс-службе Сбербанка агентству ТАСС сообщили, что иск о банкротстве физического лица Артема Маневича «связан с его личными обязательствами по бизнес-проектам». При этом в Сбербанке отметили, что иск не связан со строительным проектом ГК «Город» и не повлияет на его реализацию.

Артем Маневич является инвестором строительных объектов проблемной группы компаний «Город», которая не смогла выполнить свои обязательства перед дольщиками в сфере жилищного строительства в Петербурге. Летом 2016 года в ГК «Город» произошла смена собственника. Новым владельцем строительных объектов стало ООО «ХК «Эра», Артем Маневич контролирует эту компанию.

В настоящее время при участии городских властей и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предпринимаются меры по достройке трех жилых комплексов ГК «Город». В частности, в срок до 31 марта 2017 года планируется завершение строительно-монтажных работ корпусов 6А и 7А в ЖК «Ленинский парк». ООО «ХК «Эра» также планирует реализовать несколько земельных участков, принадлежащих ГК «Город». Ожидается поступление в строительство порядка 4-х млрд руб. в течение 2017−2018 годов.

Артем Маневич — сын Михаила Маневича, вице-губернатора Санкт-Петербурга, погибшего в результате покушения на него в 1997 году на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Заказчики этого преступления до сих пор не найдены.

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Банкротство физических лиц
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