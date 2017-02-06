209 новгородских пенсионеров переехали жить в 18 стран мира

От Германии, Израиля и США — до Маврикия и Австралии

Великий Новгород, , 10:42 — REGNUM Территориальные органы Пенсионного фонда России в Новгородской области выплачивают пенсию 209 пенсионерам, проживающим в 18 странах мира. Об этом сегодня, 6 февраля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Чаще всего новгородские пенсионеры переезжают на постоянное место жительства в Германию, Израиль и США. Кроме того, пользуются популярностью Финляндия и Латвия. Есть также и такие, кто перебрались в Австралию, Чили и на Маврикий.

«В соответствии с российским законодательством, пенсии, назначенные после 1 января 2015 года, проживающим за границей гражданам РФ выплачиваются на территории Российской Федерации», — отметили в пресс-службе Новгородского регионального отделения ПФР.

Всего на территории Новгородской области проживает 205 тысяч пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составляет 13 640 рублей.