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Сроки возобновления полётов между Россией и Египтом не определены — АТОР

Общество
Минтранс РФ опроверг информация о том, что открытие рейсов из России в Египет возможно с 23 февраля

Москва, 6 февраля 2017, 10:31 — REGNUM  Министерство гражданской авиации Египта, реагируя на то, что в местных СМИ визит в Каир российских специалистов для проверки нового терминала столичного аэропорта называют «финальным», попросило воздержаться от распространения неофициальных сведений и придерживаться только официальной информации, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

На прошлой неделе ряд российских СМИ сообщали о том, что открытие рейсов в Египет возможно с 23 февраля. Эти данные были опровергнуты Минтрансом РФ: в министерстве повторили уже известную информацию о том, что отчет о проверке российскими экспертами аэропорта Каира направлен в правительство, отчеты по Хургаде и Шарм-эль-Шейху — в процессе подготовки, снова при этом подчеркнув, что сроки возобновления авиасообщения между Россией и Египтом пока не названы.

Напомним, 28 января вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что решение о восстановлении авиасообщения скоро будет принято. «Я время называть не буду, но думаю, что по Каиру решение близко», — отметил он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Москва приняла решение приостановить авиасообщение с Египтом после теракта, в результате которого разбился пассажирский самолёт российской авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В этой авиакатастрофе погибли все находящиеся на борту люди — 217 пассажиров и девять членов экипажа. Авиасообщение с Египтом было решено не восстанавливать до тех пор, пока ситуация с безопасностью в египетских аэропортах не улучшится.

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Приостановка авиасообщения с Египтом
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