Понедельник, 06 Февраля 2017 года
11:02:51 МСК

СМИ: От страховщиков могут потребовать ремонт по ОСАГО с новыми запчастями

Общество
Содержание предлагаемых поправок подтвердили Аксаков и Моисеев

Москва, 6 февраля 2017, 10:23 — REGNUM  При ремонте автомобилей по полису ОСАГО страховые компании смогут использовать только новые детали: применение бывших в употреблении в этом случае подлежит запрету. Об этом сказано в поправках к нормам о натуральном возмещении, подготовленных комитетом Госдумы по финансовым рынкам, пишет газета «Ведомости».

Уточняется, что председатель комитета Анатолий Аксаков и заместитель министра финансов России Алексей Моисеев подтвердили содержание этих поправок. Документ должен быть принят в ближайшие недели и 1 марта — вступить в силу.

Документ предполагает, что срок минимальной гарантии на ремонт будет увеличен до шести месяцев. Его предлагается увеличить на срок до года, если речь пойдёт об использовании лакокрасочных материалов при кузовном ремонте.

Кроме того, документ предусматривает ограничение срока ремонта — он не должен превышать месяц. А ремонт не должен проводиться дальше, чем в 50 километрах от места автомобильной аварии либо места жительства автовладельца.

Отмечается, что автомобиль, которому на момент ДТП ещё нет двух лет, должен проходить ремонт только на сертифицированной станции техобслуживания. В том случает, если ремонт в автосервисе, который соответствует требованиям Банка России, невозможен, автовладелец может согласиться на ремонт в другом сервисе или на денежную компенсацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению представителей Общероссийского народного фронта, предлагаемая поправками к законопроекту об ОСАГО замена денежных выплат на ремонт машины ущемляет права автовладельцев.

Читайте ранее в этом сюжете: ОСАГО — Ремонт или компенсация?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обязательное страхование автогражданской ответственности
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Общество
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
06.02.17
В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Юрий БаранчикПорошенко – военный преступник, и его дни сочтены
КиевУкраина Гражданская война в Ливии Политика
NB!
06.02.17
Власти Волгограда: Библиотеки не закрывают, а переводят в другие помещения
ВолгоградРоссия Библиотеки в России: фантазии и реальность Культура
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
МагасРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
06.02.17
Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Делегация ВДВ России посетит Белоруссию
МоскваРоссия Военные учения Политика
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
МЧС РФ проводит масштабную реформу — СМИ
МоскваРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевЗапрет Трампа на въезд мигрантов вредит американской разведке – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.02.17
ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Стоун призвал Трампа обнародовать документы по Сирии и Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения
ПекинКитай Политика Китая Техника
NB!
06.02.17
Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
Марин Ле Пен пообещала «привести Францию в порядок»
ЛионФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное