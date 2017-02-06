СМИ: От страховщиков могут потребовать ремонт по ОСАГО с новыми запчастями

Москва, , 10:23 — REGNUM При ремонте автомобилей по полису ОСАГО страховые компании смогут использовать только новые детали: применение бывших в употреблении в этом случае подлежит запрету. Об этом сказано в поправках к нормам о натуральном возмещении, подготовленных комитетом Госдумы по финансовым рынкам, пишет газета «Ведомости».

Уточняется, что председатель комитета Анатолий Аксаков и заместитель министра финансов России Алексей Моисеев подтвердили содержание этих поправок. Документ должен быть принят в ближайшие недели и 1 марта — вступить в силу.

Документ предполагает, что срок минимальной гарантии на ремонт будет увеличен до шести месяцев. Его предлагается увеличить на срок до года, если речь пойдёт об использовании лакокрасочных материалов при кузовном ремонте.

Кроме того, документ предусматривает ограничение срока ремонта — он не должен превышать месяц. А ремонт не должен проводиться дальше, чем в 50 километрах от места автомобильной аварии либо места жительства автовладельца.

Отмечается, что автомобиль, которому на момент ДТП ещё нет двух лет, должен проходить ремонт только на сертифицированной станции техобслуживания. В том случает, если ремонт в автосервисе, который соответствует требованиям Банка России, невозможен, автовладелец может согласиться на ремонт в другом сервисе или на денежную компенсацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению представителей Общероссийского народного фронта, предлагаемая поправками к законопроекту об ОСАГО замена денежных выплат на ремонт машины ущемляет права автовладельцев.

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