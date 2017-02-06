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В России выявляемость рака на ранних стадиях увеличилась на треть

Общество
Частота смертей в первый год после начала болезни у больных с выявленными заболеваниями снизилась до 26%

Москва, 6 февраля 2017, 10:08 — REGNUM  В России онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения. Именно поэтому проблеме онкопатологий в стране уделяется особое внимание. Так, каждый регион из 85 субъектов РФ разработал свою дорожную карту по выявлению онкозаболеваний, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе визита в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена, сообщили в Минздраве РФ.

«Мы использовали расчетный показатель ВОЗ для онкологических заболеваний разных локализаций по численности населения и по особенностям его структуры. Это дало нам возможность составить целевые установки для активного поиска онкозаболеваний разной локализации и разной формы, — отметила Скворцова. — Эти сдвиги в раннем выявлении опухолей привели к тому, что частота смертей в первый год после начала болезни у больных с выявленными заболеваниями снизилась до 26%. Это существенно ниже, чем показатели, которые мы имели несколько лет назад, когда их уровень превышал 30%».

Министр также сообщила, что по предварительным данным 2016 года, более 57% онкозаболеваний было обнаружено на ранних стадиях. По словам Вероники Скворцовой, показатель выявляемости на ранних стадиях увеличился на треть.

Раннее обнаружение онкологии многократно повышает шансы на выздоровление, положительно влияя на качество и продолжительность жизни. Именно поэтому в России была введена система «онкопоиск» — диагностическое обследование, которое позволяет определять первичные очаги раковых клеток.

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Напомним, 4 февраля отмечался Всемирный день борьбы против рака. Онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности во всем мире. В Европейском регионе на онкологические заболевания приходится 20% от общей смертности. Ежегодно диагностируется более 3 млн новых случаев заболевания, а количество смертей, вызванных раком, оставляет 1,7 млн человек.

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Онкологические заболевания
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