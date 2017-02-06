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На Ямале стали хуже питаться

Общество
Оборот торговли продовольствием сократился на 20%
Продуктовый магазин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Продуктовый магазин

Салехард, 6 февраля 2017, 09:57 — REGNUM  На Ямале падает оборот розничной торговли. Тому способствует рост цен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

На Ямале за 2016 год снизился оборот розничной торговли, он составил 88,5% к показателям 2015 года. Продуктов питания стали потреблять на 20% меньше, тогда как в торговле промышленными товарами спад лишь на 6%. На 7% сократилось потребление услуг.

Немалую роль в сокращении потребления сыграл рост цен. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем в конце 2016 года составила 18 тыс. 375 рублей в расчете на одного человека и увеличилась с начала года на 4,4%. Продовольствие подорожало на 5,1%, промтовары — на 5,8%, услуги — на 4,5%.

В линейке продовольственных товаров алкоголь подорожал на 2%, сахар — на 9%, овощи — 4,7%, масло подсолнечное — на 5,7%, сливочное — на 13,7%, яйца — на 9,4%, молоко — на 4,3%, рыба — на 4%, мясо — на 1,5%, крупа — на 9,1%, хлеб — на 2,2%, макаронные изделия — на 7,7%.

В линейке промышленных товаров рост показали цены на табачные изделия — 18,3%, трикотаж — 28,1%, обувь — 3%, ткани, одежда и белье — чуть более 4%, моющие средства — на 6%. Однако тенденцию к снижению проявили цены на бензин — на 0,6%, и цены на стройматериалы — на 11,3%.

В линейке услуг рост показали услуги в сфере зарубежного туризма на 9,4%, бытовые — 4,7%, сантехнические — на 3,8%, связи — на 1%, образования — на 1,6%, культуры — на 5,9%, транспорт — 3,7%, медицинские — на 7%, юридические — на 3%.

Цены на коммунальные услуги, как уверяют статистики, к уровню 2015 года выросли на 6,7%. Рост показывает холодное водоснабжение — на 3,7%, водоотведение — на 4,4%, отопление — на 8,3%, горячее водоснабжение — на 6,9%, газоснабжение — на 7,2%, электроснабжение — на 5,8%.

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