Роспотребнадзор поддерживает запрет скидок на спиртное

Попова считает, что скидки, которые делаются торговыми точками в качестве акций, – это та же реклама

Москва, , 09:50 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала акции со скидками на алкогольную продукцию рекламой. Они должны подлежать запрету, передаёт RT.

Напомним, 3 февраля стало известно, что в Государственной думе ведётся подготовка законопроекта о запрете на включение спиртных напитков в скидочные акции. Телеканал RT уточнял, что соответствующие поправки подготовил депутат Владимир Сысоев (ЛДПР).

Депутат пояснил, что скидки эти действуют подобно рекламе, стимулируя потребителя к покупке. Он подчеркнул, что прежде всего эти акции со скидками опасны для молодого поколения.

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