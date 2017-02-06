В Иркутске выявили казино в ритуальном агентстве

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Иркутск, , 09:37 — REGNUM Подпольное казино, осуществляющее деятельность в ритуальном агентстве, ликвидировали в Иркутске. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Иркутской области.

«Игровой салон, оборудованный для проведения азартных игр, находился в помещении 2-этажного дома, в котором осуществляло деятельность ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подпольное казино располагалось на втором этаже двухэтажного здания. На первом — оказывали ритуальные услуги.

«В ходе обыска были изъяты 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола, — говорится в сообщении. — В помещении находились посетители и персонал игорного заведения»

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.