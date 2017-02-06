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Туристы из Германии облюбовали Хакасию

Общество
В прошлом году в Хакасии побывали туристы из разных стран мира, в том числе из Германии

Абакан, 6 февраля 2017, 09:34 — REGNUM  В Хакасии подводят туристические итоги 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в Государственном комитете по туризму республики, в прошлом году в Хакасии побывали туристы из разных стран. Причем более 50% иностранцев прибыли в регион из Германии.

По данным управления по вопросам миграции регионального МВД, посетили Хакасию туристы из Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Китая. Также с туристическими целями в республику приезжали гости из Австралии и Австрии, Израиля, Великобритании, Бельгии, Италии, Швейцарии и США.

В Госкомтуризма республики отметили, что в 2016 году Хакасия заняла первое место среди регионов России на Международном конкурсе National Geographic Traveler Awards в номинации «Лучший этнический отдых».

Добавим, более конкретные данные по количеству туристов, посетивших Хакасию в 2016 году, ИА REGNUM в Госкомтуризма не предоставили, сославшись на то, что подсчет еще идет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году регион посетили более 500 тысяч туристов, в том числе 4 тысячи — иностранных. Налоговые отчисления в консолидированный бюджет Хакасии от предприятий туристской индустрии в 2015 году составили 130,2 млн рублей. Основная часть налогов поступила от деятельности санаторно-курортных учреждений, гостиниц и турфирм региона.

Напомним, в настоящее время в Хакасии работают пять классифицированных гостиниц, четыре из которых получили «звезды» в прошлом году, а одна — в 2015-м. Одна из гостиниц имеет статус «четыре звезды».

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Туризм
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