304 чиновников из КНР понесли наказание за нарушение трудовой дисциплины

Пекин, , 09:26 — REGNUM По итогам 2016 г. более 300 чиновников министерского уровня были наказаны за нарушение трудовой дисциплины. Среди 304 должностных лиц 126 были наказаны за нарушение «8 пунктов» — внутренней инструкции, разработанной специально для государственных служащих. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины КНР.

За прошедший год инспекторы провели расследование в отношении 22,5 тыс. чиновников, в результате чего более 400 государственных служащих предстали перед судом по подозрению в коррупции, пишет «Жэньминь жибао».

Чаще всего нарушения дисциплины были связаны с использованием служебных автомобилей — комиссия зафиксировала более 8 тыс. подобных случаев. Другими распространенными нарушениями стали нецелевое распределение бюджетных средств и получение подарков или денег от третьих лиц.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 января Национальное бюро аудита КНР опубликовало отчет, согласно которому инспекторам бюро удалось установить, что более 17,6 млрд юаней ($2,56 млрд) выделенных для улучшения экологической обстановки в Китае, были нерационально и неэффективно потрачены чиновниками разных уровней.

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