‍В Приморье таможенники не дали китайцу вывезти запчасти к военной технике

Владивосток, , 09:10 — REGNUM Гражданин Китая предпринял неудачную попытку вывезти из России запасные части к военной технике. Он не смог пройти таможенный контроль в пункте пропуска Полтавка (Уссурийская таможня, Приморский край). Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной оперативной таможни.

У гражданина Китая, который во время прохождения таможенного контроля не смог предъявить документы на товар, находящийся у него в багаже, были изъяты запасные части для оснащения военной техники. Это показала экспертиза, на которую направили содержимое багажа китайского гражданина.

В таможне уточнили, что в багаже находились детали электронной техники — микросхемы, диоды, реле. Эксперты подтвердили, что эти детали относятся к продукции военного назначения.

Такие вещи, подчеркнули в таможне, могут вывозиться из страны только по специальным лицензиям. В отношении китайца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК России — «Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники».

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