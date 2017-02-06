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В Москве появился вариант оплаты проезда через NFC-смартфон

Общество
Проезд в коммерческих автобусах Москвы будет стоить дешевле при оплате через смартфон
Оплата проезда в новых московских маршрутках
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оплата проезда в новых московских маршрутках

Москва, 6 февраля 2017, 08:47 — REGNUM  Поездки по Москве на коммерческих маршрутных автобусах теперь могут быть оплачены через смартфон, если он поддерживает технологию NFC, сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

«На всех маршрутах частных перевозчиков в Москве теперь можно оплатить поездку при помощи смартфона через технологию NFC», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по данным государственного казённого учреждения «Организатор перевозок», чтобы произвести оплату в транспорте, нужно поднести телефон к валидатору. «Стоимость билета — 35 рублей — спишется автоматически. Это на 20 рублей дешевле, чем покупать билет у водителя», — говорится в сообщении. Для оплаты проезда таким способом необходимо, чтобы смартфон поддерживал NFC и в нём была вставлена сим-карта с приложением «Мобильный билет».

Комментируя нововведение, глава ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков отметил, что ещё год тому назад оплата в коммерческом транспорте была только за наличные. «Теперь каждый пассажир может выбрать для себя наиболее подходящий способ оплаты проезда, в том числе картой «Тройка» или «Мобильным билетом», — сообщил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Стоимость проезда на общественном транспорте Москвы вырастет в 2017 году

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