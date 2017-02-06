Понедельник, 06 Февраля 2017 года
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Космический грузовик «Конотори-6» провалил одну из своих миссий

Общество
Космический грузовик вернется в плотные слои атмосферы Земли
1 / 2 Космический грузовик «Конотори»
Иллюстрация: Apextribune.com
Космический грузовик «Конотори»

Токио, 6 февраля 2017, 08:39 — REGNUM  Японский космический грузовик «Конотори—6», запущенный 9 декабря 2016 г. с космодрома Танэгасима (префектура Кагосима), не смог осуществить эксперимент по сбору космического мусора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Конотори-6» должен был выпустить металлический трос длиной 700 м, по которому предполагалось пустить электрический ток для торможения космического мусора на орбите, но сделать этого не удалось», — говорится в сообщении.

2 / 2 Космический мусор на орбите Земли
Иллюстрация: Artstation.com
Космический мусор на орбите Земли

Ожидается, что в понедельник, 6 февраля, космический грузовик вернется в плотные слои атмосферы Земли.

Напомним, «Конотори-6», запущенный 9 декабря с помощью ракеты-носителя H-2B с космодрома Танэгасима, доставил на Международную космическую станцию (МКС), продукты питания, воду и электробатареи. Масса полезного груза на корабле составила 5,9 т.

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