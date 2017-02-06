Космический грузовик «Конотори-6» провалил одну из своих миссий

Токио, , 08:39 — REGNUM Японский космический грузовик «Конотори—6», запущенный 9 декабря 2016 г. с космодрома Танэгасима (префектура Кагосима), не смог осуществить эксперимент по сбору космического мусора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Конотори-6» должен был выпустить металлический трос длиной 700 м, по которому предполагалось пустить электрический ток для торможения космического мусора на орбите, но сделать этого не удалось», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в понедельник, 6 февраля, космический грузовик вернется в плотные слои атмосферы Земли.

Напомним, «Конотори-6», запущенный 9 декабря с помощью ракеты-носителя H-2B с космодрома Танэгасима, доставил на Международную космическую станцию (МКС), продукты питания, воду и электробатареи. Масса полезного груза на корабле составила 5,9 т.