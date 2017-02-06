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На Колыме вновь собрались урезать льготы

Общество
Федерация профсоюзов попытается блокировать принятие этого законопроекта

Магадан, Магаданская область, 6 февраля 2017, 08:42 — REGNUM  Министерство труда и социальной политики Магаданской области внесло на рассмотрение в региональный парламент законопроект, предусматривающий ограничение компенсаций на коммунальные выплаты бюджетникам 4 тысячами рублей. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель объединения организаций профсоюзов региона Николай Махонькин, он намерен настаивать, чтобы правительство отозвало ограничивающий льготы учителям, врачам и работникам культуры законопроект.

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По словам Махонькина, речь идёт о коммунальных льготах. Раньше размер компенсаций бюджетникам бал неограниченным, а теперь его предлагают установить на уровне не более 4 тысяч рублей. Внесение таких изменений однозначно уменьшит объём соцподдержки этой категории, притом, что федеральным законом делать это запрещено, подчёркивает Николай Махонькин.

Он напоминает о сокращении соцподдержки некоторых категорий населения с 1 января 2017 года, о котором льготников даже не уведомили заранее. Закон №2112−03 «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области», отмечает председатель объединения профсоюзов, приняли втихую в прошлом году, в том числе льгот на проезд в общественном транспорте тогда были полностью лишены все работающие ветераны труда, чернобыльцам ограничили компенсации на зубопротезирование 40 тысячами рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане на прошлой неделе состоялся митинг против отмены льгот. «В сложной социально-экономической ситуации в стране и регионе, когда растут тарифы, цены на товары и услуги, сокращаются реальные доходы населения, органы власти на территории продолжают практику принятия решений, затрагивающих социальные и трудовые интересы работников, населения, без предварительного обсуждения на заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — пояснили в организовавшей акцию протеста региональной профсоюзной организации. Принимать подобные решения в закрытом режиме и без участия общества, там сочли недопустимым.

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Акции протеста бюджетников
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