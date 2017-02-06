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‍Суд обязал Google передавать ФБР переписку с зарубежных серверов

Общество
Корпорация намерена подать апелляцию на решение суда
Cерверы
Cерверы

Вашингтон, 6 февраля 2017, 08:04 — REGNUM  Американская компания Google должна по суду предоставлять властям электронную переписку своих клиентов, которая хранится на серверах за границей. Это нужно для содействия работе ФБР в расследованиях, ведущихся в отношении подозреваемых в мошенничестве, сообщает Reuters.

Комментируя судебный вердикт, судья Томас Руйтер отметил, что в результате передачи данных с зарубежных серверов Google может произойти «вторжение в частную жизнь». Но на самом деле, по его словам, нарушение неприкосновенности сведений происходит только в тогда, когда информация раскрывается в США.

Американская корпорация намерена обжаловать судебный вердикт. По данным агентства, компания Microsoft по суду добилась того, что ей не смогли вменить в обязанность передавать властям сведения с сервера в Ирландии.

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