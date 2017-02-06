Жителю Якутии незаконно отказали в гектаре: землю присвоила администрация

Якутск, , 08:12 — REGNUM Неприятная ситуация с бесплатной раздачей гектаров возникла в Жохсогонском наслеге Таттинского района Якутии. Претендовавшему на участок селянину отказали в выдаче земли, уже после получения его заявки поставив испрашиваемый гектар на баланс администрации наслега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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Подававшему заявление на получении земли жителю в администрации сообщили, что причина отказа в выдаче участка — право бессрочного пользования на этот гектар у третьих лиц. Надзорное ведомство выяснило, что на самом деле испрашиваемую землю сельская администрация передала сама себе, и уже после поступления заявления от якутянина.

Такие действия прокуратура сочла незаконными. В отношении главы наслега Петра Захарова прокуратурой возбуждено административное дело, он оштрафован на 5 тысяч рублей, а его незаконное распоряжение отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га в любом дальневосточном регионе, в том числе в Якутии, может любой житель России. На земли республики подали заявки за первые два дня действия закона в полную силу 26 человек из других регионов.